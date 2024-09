Zürich - Der Euro hat im Verlaufe des Nachmittags gegenüber dem Franken an Wert zugelegt. Bestimmendes Thema war dabei der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag. Aktuell geht das EUR/CHF-Währungspaar zu 0,9429 um, nach 0,9402 im frühen Handel. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle. Am Nachmittag bewegt es sich in einer engen Spanne und steht am frühen Abend bei 0,8542. Da die EZB den am Finanzmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...