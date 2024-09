Bayer hat am Donnerstag einen neuen Erfolg rund um den Unkrautvernichter Glyphosatvor vor Gericht eingefahren. Die Aktie kann am Vormittag leicht zulegen. Ein US-Geschworenengericht in Philadelphia fällte ein erfreuliches Urteil zugunsten von Bayer in einem weiteren Prozess rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. Der Konzern hat damit 14 der letzten 20 Glyphosat-Prozesse gewonnen. Seit der Übernahme des US-Pflanzenschutzherstellers Monsanto im Jahr 2018 begleiten Bayer zahlreich ...

