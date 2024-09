© Foto: Dall-E



Die UBS prognostiziert, dass einige Technologieaktien bis zum Jahresende überdurchschnittlich zulegen werden. Darunter ist auch ein Halbleiterhersteller, der als Alternative zu Nvidia gehandelt wird.Zu Beginn des vierten Quartals 2024 hat die Bank ihre elf Top-Picks im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor veröffentlicht. Nachdem Nvidia fast 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verlor - der größte Tagesverlust in der US-Geschichte. Der Abwärtstrend zog weitere Chip-Aktien nach unten, was dem VanEck Semiconductor ETF den schwächsten Tag seit März 2020 bescherte. Advanced Micro Devices (AMD) bleibt laut UBS trotz der Dominanz von Nvidia ein ernstzunehmender Konkurrent …