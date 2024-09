© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Im Interview mit wO TV analysiert Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos die aktuellen Entwicklungen bei den Aktien von Tesla, Gamestop, Nvidia und BMW. Cornelia Eidloth von wallstreetONLINE und Utschneider diskutieren die Auswirkungen der EZB-Sitzung auf den DAX und werfen einen Blick auf die charttechnische Verfassung der genannten Unternehmen. Während Tesla von positiven Nachrichten profitiert, kämpft BMW mit Herausforderungen. GameStop bleibt ein heißes Eisen für Trader, während Nvidia in einem stabilen Seitwärtstrend verharrt. Erfahren Sie mehr über die Markttrends und was Anleger in den kommenden Wochen erwarten können. Jetzt das komplette Interview auf unserem …