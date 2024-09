Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Papier leichte Verluste und schloss bei 33,74 EUR, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR, das am 1. November 2023 erreicht wurde. Dies unterstreicht die positive Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten sehen weiteres Potenzial für die Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,68 EUR, was einen möglichen Anstieg von über 11 Prozent impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,81 EUR. Zudem wird eine Dividendenausschüttung von 0,805 EUR erwartet, was die Attraktivität der Aktie für Anleger erhöhen könnte. Die nächsten Quartalszahlen, die am 6. November 2024 erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

