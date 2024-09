Die Cancom SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen erfreulichen Kursanstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag kletterte der Anteilsschein um 1,2 Prozent auf 27,64 Euro. Im Tageshoch erreichte die Aktie sogar 27,82 Euro, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Das aktuelle Kursniveau liegt jedoch noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,00 Euro, das am 5. Juli 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 Euro.

Erfreuliche Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Die jüngsten Geschäftsergebnisse von Cancom SE fielen äußerst positiv aus. Im letzten Quartal konnte der IT-Dienstleister seinen Gewinn je Aktie auf 0,20 Euro verdoppeln, während der Umsatz um beeindruckende 19,85 Prozent auf 394,74 Millionen Euro anstieg. Diese erfreuliche Entwicklung spiegelt sich auch in den Dividendenerwartungen wider. Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 1,05 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Anleger dürfen gespannt auf die nächste Bilanzvorlage für das dritte Quartal 2024 blicken, die für den 12. November erwartet wird.

Anzeige

Die neusten Cancom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cancom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...