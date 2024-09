Umweltfreundliche Materialien für Außenmauern

Gerichte aus aller Welt verfügbar

Kura Sushi Inc. (Headquarters: Sakai City, Osaka Prefecture), eine der weltweit bekanntesten Sushi-Ketten, wird auf der Osaka-Kansai Expo mit 338 Plätzen das weltweit größte Sushi-Restaurant eröffnen. Es wird am 13. April 2025 in Yumeshima, Osaka, eröffnet. Dies gab das Unternehmen am 12. September 2024 bekannt.

Das Restaurant wird sich in der Future Society Showcase Zone auf der westlichen Seite des Expo-Geländes befinden. Das Restaurant verfügt nicht nur weltweit über die meisten Plätze, sondern auch das Förderband, das das Essen direkt zu den Gästen bringt, hält mit 135 Meter Länge einen Weltrekord.

Die Außenwand des Restaurants wird aus Gips gefertigt, der umweltfreundlich aus ungefähr 336.000 weggeworfenen Muschelgehäusen hergestellt wird. Die Wände werden so gestaltet, dass sie sofort als Kura Sushi erkennbar sind, mit dem Bild eines Thunfisch-Sushis in einer "antibakteriellen Sushi-Hülle", einem der Logos von Kura Sushi.

Das Innendesign entspricht dem modernen japanischen Stil: weißes Holz, die Gerichte von Kura Sushi an der Decke und als Blickfang das Modell der antibakteriellen Sushi-Hülle im Wartebereich.

Das Restaurant wird darüber hinaus mit dem modernen für Kura Sushi typischen System ausgestattet, das überall in Japan zu finden ist:

"Smart Kura" macht für Kunden den direkten Kontakt zu Mitarbeitern überflüssig vom Moment, in dem sie das Restaurant betreten, bis zum Verlassen.

Ein neues, KI-unterstütztes System überwacht ständig die Spuren und meldet sofort unerwünschtes Verhalten.

Ein "Produktionskontrollsystem" das die Menge an Sushi, das auf den Bändern präsentiert wird, auf die Anzahl der Kunden im Restaurant abstimmt.

Ein "Sammelsystem mit Wasser", das mithilfe eines Wasserstrahls fertige Teller automatisch wieder zurück in die Küche befördert.

Natürlich können die Gäste sich auch mit "Bikkura Pon" vergnügen, wobei fünf Gerichte zur Teilnahme an einer Spielrunde berechtigen und der Gewinner einen originellen Preis erhält. Dieses Spiel hat zur hohen Popularität von Kura Sushi beigetragen.

Die Kapseln, die die "Bikkura Pon"-Preise enthalten, sind üblicherweise aus Plastik gefertigt, aber die Expo-Niederlassung wird umweltfreundliche Materialien verwenden.

Hiroyuki Okamoto, Director und General Manager der Abteilung Public Relations, Advertising and Investor Relations des Unternehmens, sagte: "Auf der Expo wird unser Restaurant nach dem Motto 'Das Endlos-Förderband vereint die Welt' operieren. Gemäß diesem Konzept erwarten die Gäste Gerichte, die repräsentativ für alle an der Expo beteiligten Länder sind, ebenso wie beliebte Sushi und Beilagen aus unserem Angebot. Trotz der zahlreichen Probleme in der Welt, hoffen wir, dass unsere Besucher aus aller Welt lächeln, während sie nicht nur Sushi, sondern auch Gerichte aus aller Welt genießen, die ihnen auf unserem Förderband serviert werden, das keinen Anfang und kein Ende hat. Nachdem Sushi-Restaurants mit Endlos-Förderbändern 1970 auf der Osaka Expo erstmals in Betrieb gingen, möchte ich im kommenden Jahr auf der Osaka-Kansai Expo die Gelegenheit nutzen, erneut für dieses Konzept zu werben, um es weltweit noch bekannter zu machen."

Am 6. September betrieb Kura Sushi in Japan 550 Restaurants, 65 in den Vereinigten Staaten, 57 in Taiwan und 3 in Shanghai.

