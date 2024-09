Die BMW Group intensiviert ihre Bemühungen im Bereich der Elektromobilität und setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz. In Zusammenarbeit mit der Universität Zagreb entwickelt das Kompetenzzentrum Batteriezelle des Automobilherstellers KI-gestützte Lösungen zur Optimierung der Batteriezellenproduktion. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Effizienz und Qualität in der Fertigung von Batteriezellen signifikant zu steigern, was für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens im Elektroautosektor von entscheidender Bedeutung ist.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser zukunftsweisenden Entwicklungen zeigt sich die BMW-Aktie aktuell leicht rückläufig. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen geringfügigen Rückgang um 0,2 Prozent auf 70,94 EUR. Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei [...]

Hier weiterlesen