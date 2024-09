ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Anleger der italienischen Bank wirkten bisher relativ zuversichtlich, was die gestrige Entscheidung angehe, einen 9-Prozent-Anteil an der Commerzbank aufzubauen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht zwei Hauptgründe dafür: Erstens würde eine Übernahme strategisch und finanziell zu den genannten Kriterien für einen Zukauf passen. Zweitens erwähnte er die niedrige Bewertung der Commerzbank-Aktien. Der Ball liege nun beim Commerzbank-Vorstand. Dessen Reaktion könne potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkursentwicklung haben./tih/nas



