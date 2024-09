Die neue KI-Suite ist in die preisgekrönte Video-Cloud-Plattform von Brightcove integriert, um den ROI der Kunden durch eine erweiterte Content-Erstellung, ein stärkeres Engagement, höhere Einnahmen und eine verbesserte Kosten-Qualitäts-Effizienz zu steigern

Die Brightcove AI Suite nutzt generative KI-Modelle von Anthropic, AWS und Google

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute die Einführung der Brightcove AI Suite bekannt, einer vielschichtigen Produkteinführung, die die Zukunft der Video- und Engagement-Technologie gestalten soll. Die neuen KI-gestützten Funktionen, die in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt wurden, sind auf deren wachstumsfördernde und kostensparende Bedürfnisse ausgerichtet, einschließlich der Erstellung von Inhalten, der Steigerung des Publikumsaufkommens und des Engagements, der Erhöhung des Umsatzes und der Verbesserung der Geschäftseffizienz.

"Generative KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Inhalte erstellen und wie Nutzer sich engagieren, und wir glauben, dass sie einen Boom bei Videoinhalten und deren Konsum auslösen wird. Um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Vorteile dieser neuen Generation von Erstellungs- und Einbindungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen, erweitern wir unsere Plattform mit einer Reihe von KI-gesteuerten Lösungen, um diese Möglichkeiten zu nutzen", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Indem wir unseren Kunden zugehört und ihre Geschäfte und Anwendungsfälle analysiert haben, haben wir die Brightcove AI Suite entwickelt, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, insbesondere in den Schlüsselbereichen wie der Maximierung der Content-Nutzung, der Steigerung des Engagements, der Erhöhung des Umsatzes und der Lösung des Kosten-Qualitäts-Verhältnisses."

Die Brightcove AI Suite, die auf 20 Jahre Erfahrung in der Videotechnologie und -interaktion zurückblicken kann, lässt sich nahtlos in die zweifach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Brightcove Video-Cloud-Plattform und die Kundenerfahrungen integrieren, so dass Unternehmen ihre Video-Content-Strategie und -Prozesse innerhalb der Plattform optimieren und beschleunigen können. Die Brightcove AI Suite wird mit fünf neuen KI-gestützten Lösungen eingeführt: AI Content Multiplier, AI Universal Translator AI Metadata Optimizer, AI Engagement Maximizer und AI Cost-to-Quality Optimizer. Jede Lösung steht bestehenden Kunden als Pilotprojekt zur Verfügung, die allgemeine Verfügbarkeit ist für später in diesem Jahr geplant. Diese Lösungen helfen den Kunden, Inhalte zu erstellen und zu optimieren, das Engagement und die Monetarisierung zu steigern und die Kosten für die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu senken, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Im Rahmen dieser Initiative stärkt Brightcove seine Plattform, indem es Modelle von Branchenführern wie Anthropic, AWS und Google nutzt, um durch die Erweiterung der Brightcove-Lösungen um die Leistung ihrer generativen KI-Modelle Exzellenz und Innovationsgeschwindigkeit zu bieten. Darüber hinaus integriert Brightcove KI-Lösungen von anderen Partnern, darunter CaptionHub und Frammer.

Die Brightcove AI Suite wird sich zunächst auf Lösungen in vier Schlüsselbereichen konzentrieren, die von Brightcove-Kunden als ihre wichtigsten Prioritäten und Geschäftsanforderungen genannt wurden. Die Lösungen in diesen Bereichen sind so konzipiert, dass sie das Engagement und die Video-KI-Fähigkeiten der Kunden in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen beschleunigen. Die vier Schwerpunktbereiche sind:

Inhaltserstellung: Diese generativen Lösungen helfen den Kunden, bestehenden Inhaltsbibliotheken neues Leben einzuhauchen, indem sie die Erstellung von mehr Videos schnell und einfach ermöglichen, um das Publikum zu begeistern. Zu den Lösungen in diesem Bereich gehören der AI Content Multiplier , der Gen AI nutzt, um zeitaufwändige Aufgaben innerhalb der Plattform zu automatisieren, z. B. die Umformatierung von horizontalen zu vertikalen Inhalten, das automatische Zuschneiden, die automatische Zusammenfassung und die Erstellung von Highlight Reels aus längeren Inhalten. Der AI Universal Translator , der es Unternehmen ermöglicht, genaue Übersetzungen in 130 Sprachen mit der Möglichkeit der Feinabstimmung zu liefern, sowie die Synchronisation in über 80 Sprachen und Hunderte von Stimmen mit der Möglichkeit, Aussprache und Timing zu bearbeiten.





Diese Lösungen werden den Kunden helfen, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und die Verwaltung von Inhaltsbibliotheken erheblich zu vereinfachen. Dazu gehört die Umwandlung von Inhaltsbibliotheken in eine grundlegende Datenschicht und die Optimierung dieser Bibliotheken für große Sprachmodelle (LLMs), um die Auffindbarkeit und das Engagement zu verbessern. Im Rahmen dieser Bemühungen führt Brightcove einen ein, der Beschreibungen generiert und Content automatisch in durchsuchbare und KI-optimierbare Datensätze umwandelt, um ihn besser auffindbar und monetarisierbar zu machen. Diese Lösung minimiert die Aufgabe, Hunderte von Stunden an Inhalten von Hand zu sortieren und die notwendigen Deskriptoren und Tags hinzuzufügen. Content Engagement und Monetarisierung: Diese Lösungen sollen Kunden dabei helfen, ihre Wachstums- und Umsatzziele zu übertreffen, indem sie die besten Möglichkeiten finden, das Engagement und den Umsatz ihrer Inhalte zu maximieren. In diesem Zusammenhang wird der Brightcove AI Engagement Maximizer neue Funktionen wie KI-gestützte automatisierte Videointeraktivität, Personalisierung und Empfehlungen bieten, um das Publikum zu binden und die Loyalität zu stärken. Brightcove arbeitet außerdem an einer branchenweit einzigartigen AI Revenue Maximizer -Lösung, die die Platzierung und Dauer von Anzeigen optimiert, um den Umsatz automatisch zu maximieren, ohne die Zufriedenheit der Zuschauer zu beeinträchtigen.





Die Brightcove AI Suite ist eine gemeinschaftliche, kundenorientierte Initiative, die mit mehr als einem Dutzend Kunden getestet wird, darunter Management Leadership for Tomorrow (MLT), Major League Fishing, Italiaonline und OneValley. Für eine begrenzte Zeit weitet das Unternehmen sein KI-Pilotprogramm auf alle Kunden aus ohne zusätzliche Kosten.

"Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 2.000 Kunden auf der ganzen Welt führen wir auch den Brightcove AI Pledge ein: eine Verpflichtung zum sicheren Umgang mit Kundendaten mit Transparenz und Verantwortung", sagte Scott Levine, Chief Product Officer bei Brightcove. "Ein Teil unserer Differenzierung wird darin bestehen, dass wir in der Lage sind, die Generative KI sicher voranzutreiben und die wertvollsten Vermögenswerte unserer Kunden zu schützen, einschließlich transparenter Richtlinien zum Schutz der Kundendaten und der Integrität der Inhalte. Wir werden Daten und Inhalte zum Trainieren unserer KI-Modelle nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis unserer Kunden verwenden, damit diese selbst über den Grad ihrer Einbeziehung und Sicherheit entscheiden können."

Brightcove hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit intelligenteste, schnellste und zuverlässigste Plattform für automatisiertes Engagement zu entwickeln, die auf Video basiert, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Kunden ihr Publikum einbinden und vergrößern, ihren Umsatz steigern und die Effizienz ihres Unternehmens verbessern. Die Brightcove AI Suite wird in naher und ferner Zukunft neue Funktionen einführen, die auf dem Feedback und der Nutzung der Kunden basieren.

Weitere Informationen darüber, wie Sie ein Pilotkunde werden können, finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

