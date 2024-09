© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Die Aktie von Tabakkonzern Philip Morris überzeugt in diesem Jahr nicht nur durch ein starkes Kurswachstum, sondern auch das Wachstum ihrer Dividende.Darauf dürfte zum Start in das Börsenjahr 2024 kaum ein Anleger gewettet haben: Mit einer Performance von 31 Prozent seit dem Jahreswechsel lässt Tabak- und Dividendenaktie Philip Morris selbst Tech-Schwergewichte wie Alphabet (+9,6 Prozent), AMD (+1,3 Prozent) und Apple (+15,6 Prozent) mühelos hinter sich. Ursache für den Kursanstieg insbesondere in den vergangenen Wochen ist die wachsende Lust der Anleger auf Dividendenaktien. Die bereits am kommenden Mittwoch zu erwartende erste Zinssenkung der US-Notenbank seit langem führt dazu, dass …