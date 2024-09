ALDI SÜD verteidigt 2024 den ersten Platz beim Kundenmonitor und bleibt unangefochten die Nummer Eins unter den Discountern. Mit unter anderem dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der hohen Qualität der Eigenmarken sowie einer vielfältigen Auswahl an Bio-Produkten setzt ALDI SÜD Maßstäbe in insgesamt 24 Kategorien.1 Bereits zum 15. Mal in Folge wird ALDI...

Den vollständigen Artikel lesen ...