© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA



Crowdstrike hat nach seinen "Chaos-Update" den Ausblick für den Rest des Jahres gesenkt. Ist es bei Konkurrent SentinelOne genau andersrum. Sehen wir mit den Zahlen zum dritten Quartal eine Prognoseerhöhung?"Des einen Freud, ist des anderen Leid", so dürfte es sich auch in der Branche für Cyber-Security verhalten. Während Crowdstrike nach seinem fehlgeschlagenen Update wohl Kunden verliert, freut sich SentinelOne über einen Nachfrageschub, das erklärte Tomer Weingarten, Vorstandsvorsitzender von SentinelOne, auf der Goldman Sachs Communacopia and Technology-Konferenz, als er zu dem Thema gefragt wurde. "Ich habe unzählige Anrufe erhalten", antwortete der Manager. "Ich schwöre, ich habe …