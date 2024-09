In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, am frühen Freitag, dass auch die "Kerninflation in die richtige Richtung" gehe. Weitere Zitate Wir gehen davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres unser Inflationsziel erreichen. Zu den EU-Vorschlägen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...