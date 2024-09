NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan (JPM) hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Medizintechnikkonzerns tragen zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" wegen der Skepsis für den Quartalsbericht Mitte Dezember. Größter Sorgenfaktor bleibe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025, schrieb Analyst David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Der operative Ergebniskonsens erscheint ihm immer noch viel zu optimistisch. Adlington selbst liegt 12 Prozent darunter./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:20 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

