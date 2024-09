DJ Großbritannien übernimmt Stromnetzbetreiber von National Grid

Von Cristina Gallardo

LONDON (Dow Jones)--National Grid verkauft seinen Stromnetzbetreiber für 630 Millionen Pfund an die britische Regierung. Die jetzt geschlossene Vereinbarung sehe vor, dass die Transaktion am 1. Oktober abgeschlossen werde, teilte der an der Londoner Börse notierte Versorger mit. Damit wird der Weg für die Gründung des National Energy System Operator geebnet, einer neuen öffentlichen Körperschaft, die für die Planung der britischen Strom- und Gasnetze zuständig sein und auch die derzeitige Regulierungsbehörde für die Energiebranche Ofgem umfassen wird.

Der Electricity System Operator beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist für den Betrieb des Stromnetzes und die Steuerung von Angebot und Nachfrage zuständig.

