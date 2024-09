Die Fresenius-Aktie klettert am Freitagmorgen auf den höchsten Stand seit Mai 2022. Rückenwind verleiht eine Hochstufung durch JPMorgan. JPMorgan hob seine Einschätzung der Fresenius-Aktie von "Neutral' auf "Overweight' an und erhöhte das Kursziel von 37,60 Euro auf 40,10 Euro. Analyst David Adlington betonte, dass das Unternehmen im zweiten Quartal zum vierten Mal in Folge die Erwartungen ...

