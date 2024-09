Zürich - Zum Wochenschluss ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt überwiegend an. Damit knüpft der SMI an seine freundliche Vortagestendenz an. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von mehr als einem Prozent ab. Die frühen Kursgewinne hieven den Leitindex zudem erneut über die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkten. An den vergangenen vier Handelstagen war der Index zwar immer wieder mal über die Marke gestiegen, konnte sie aber ...

