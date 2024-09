Berlin - Der frühere FDP-Chef Wolfgang Gerhardt ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilten Vertreter der Partei am Freitag mit.



Gerhardt war von 1987 bis 1991 Wissenschaftsminister in Hessen, von 1995 bis 2001 FDP-Bundesvorsitzender sowie von 1998 bis 2006 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und damit von November 2005 bis April 2006 mit dem Antritt der Regierung Merkel auch Oppositionsführer. Bis 2013 gehörte er dem Bundestag an. Von 2006 bis 2018 war er Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung.



Gerhardt habe die FDP "in schwieriger Phase zusammengehalten und wieder aufgerichtet", würdigte der Bundestagsabgeordnete Tim Wagner am Freitagmorgen den früheren Parteichef.

© 2024 dts Nachrichtenagentur