- BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 33 (38) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANDRADA MINING PRICE TARGET TO 11 (10) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTRAZENECA TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 10500(11000)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 530 (470) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3400 (3525) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 320 (350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 935 (925) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HALEON PRICE TARGET TO 450 (410) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 900 (1090) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'REDUCE' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1150 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/EXANE BNP CUTS GREAT PORTLAND TO 'UNDERPERFORM' (N) - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4400 (4800) PENCE - 'BUY'



