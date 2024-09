Die Boeing-Aktie gerät weiter unter Druck, nachdem die größte Gewerkschaft des Flugzeugbauers in den Streik getreten ist. Vorbörslich verloren die Papiere am Freitag 3,7 Prozent, was die anhaltende Talfahrt des kriselnden US-Unternehmens fortsetzt. Seit Jahresbeginn hat Boeing bereits mehr als ein Drittel seines Börsenwerts eingebüßt, bedingt durch eine Serie von Pannen und Qualitätsproblemen. Die rund 33.000 in der Gewerkschaft IAM organisierten Beschäftigten stimmten trotz angebotener Einkommenserhöhung mit überwältigender Mehrheit für den Arbeitskampf.

Auswirkungen auf Produktion und Finanzen

Der Streik betrifft unter anderem die Fertigung des Bestseller-Modells Boeing 737, was die Produktionskapazitäten erheblich einschränken könnte. Analysten zufolge ist die entscheidende Frage nun, wie lange der Arbeitskampf andauern wird. Ein vergleichbarer Streik im Jahr 2008 kostete Boeing schätzungsweise rund zwei Milliarden Dollar. Diese neue Arbeitsniederlegung verschärft die ohnehin angespannte Situation des Unternehmens und könnte weitere negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

Anzeige

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...