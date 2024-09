Das Büro Külby Architekten und das Solarunternehmen Consolar und haben ein Bürogebäude in Stetten verwirklicht. Es ist das erste Bürogebäude mit integrierten Solink PVT-Wärmepumpenkollektoren in der Fensterbrüstung. Ein neues Bürogebäude am Bodensee zeigt, wie man den Solink PVT-Wärmepumpenkollektor in die Fassade integrieren kann. Das Büro Külby Architekten haben das Gebäude entworfen und das Projekt verwirklicht. "Vor allem in dicht bebauten Innenstadtlagen, wo oft der Platz zum Aufstellen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...