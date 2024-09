MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 88 auf 91 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Bausoftwareanbieter habe zwar strukturelle Wachstumschancen, schrieb Analyst Knut Woller am Freitag in seinem Kommentar. Die Bewertung der Aktien sei allerdings hoch, und die Vergleichswerte für das dritte Quartal seien nur schwer zu toppen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 09:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

© 2024 dpa-AFX-Analyser