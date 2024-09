St. Gallen - Die Raiffeisen Gruppe setzt in der Vermögensverwaltung künftig auf eigene Kompetenzen. Ab Mitte 2027 will die Gruppe ihre aktiv gemanagten Futura Fonds wieder selbst verwalten, wie sie am Freitag mitteilte. Derzeit ist dafür noch Vontobel zuständig. Der Wechsel des Managements der aktiven Futura Fonds von Vontobel zu Raiffeisen ermögliche ein ganzheitliches, internes Management der Raiffeisen-Anlagelösungen und -produkte, heisst es in ...

