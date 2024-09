Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) meldete heute den erfolgreichen Einsatz seiner Content-Verteilungslösung MediaScale bei NOS, der größten Kommunikations- und Entertainment-Gruppe in Portugal. Im Jahr 2016 begannen Vecima und NOS ein mehrjähriges Projekt zur Transformierung des Video-Entertainment-Erlebnisses für Konsumenten in Portugal.

NOS hat die MediaScale Storage von Vecima über Satcab, den Reseller von Vecima in Portugal, aufgestellt. Die Kapazität ist erweiterbar, um ein vielfältiges Kundengerätumfeld zu bedienen, darunter IP-fähige Set-Top-Boxen, Smartphones, Tablets und andere Streaming-Geräte.

Die von NOS genutzte mehrschichtige Speicherplattform ermöglicht eine optimierte Videobereitstellung, wobei die Kosten unter Kontrolle bleiben. Unter Einsatz CMAF-konformer (Common Media Application Format) Speicherung ermöglicht die MediaScale-Lösung die Speicherung eines einzigen Content-Assets, das dann für ABR- und QAM-basierte Bereitstellung genutzt werden kann, ohne den Inhalt für unterschiedliche Abgabeprotokolle zu duplizieren. Darüber hinaus ermöglicht Just-in-Time Packaging (JITP) das Streaming in den Formaten Apple HLS und MPEG-DASH ABR, was die Speicherkapazität noch weiter optimiert, indem wiederum die Duplizierung des Inhalts für die Speicherung vermieden wird.

"Die Olympischen Spiele 2024 in Paris und die UEFA Fußballeuropameisterschaft waren Glanzstücke für das SPORT TV-Videoerlebnis bei NOS", erklärte Pedro Marques, Head of OTT Media Services bei NOS. "Mit der MediaScale-Plattform von Vecima konnte NOS seinen Abonnenten eine der spannendsten Sportveranstaltungen mit höchster Stabilität, Qualität und Effizienz bereitstellen."

"Vecima und NOS haben damit den Maßstab für Live-Video-Streaming in Portugal gesetzt", so Martin Jahn, Chief Executive Officer, Satcab. "Die Zuschauer können sich hinsichtlich ihrer Lieblingssendungen und Live-Sportveranstaltungen auf NOS verlassen, und NOS kann sich darauf verlassen, dass Vecima innovative Videolösungen bereitstellt, die dem Geschäft zugutekommen."

"NOS ist weiterhin branchenführend bei der Bereitstellung des ultimativen Zuschauererlebnisses", sagte John Ruwe, Vice President of EMEA Sales bei Vecima. "Wir sind stolz darauf, NOS dabei zu unterstützen, das Fernsehen in die Zukunft zu führen."

Über NOS

NOS ist der größte Anbieter von Kommunikations- und Unterhaltungsdiensten in Portugal. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Mobiltelefone der neusten Generation sowie Fernseh-, Internet-, Sprach- und Datendienste für alle Marktsegmente an. NOS ist führend in den Bereichen Pay TV, Breitbanddienste der neusten Generation und Filmverleih in Portugal. Im Business-Segment hat sich das Unternehmen mit einem breiten Produkt- und Serviceportfolio als nachhaltige Alternative für das Breitengeschäft sowie für Firmenkunden etabliert. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Lösungen für jeden Sektor und Unternehmen jeder Größe und wird durch IKT- und Cloud-Dienste abgerundet. NOS ist im portugiesischen Börsenindex notiert (PSI-20) und hat über 4,7 Millionen Mobilfunkkunden, 1,6 Millionen Fernsehkunden, 1,8 Millionen Festnetzkunden und 1,3 Millionen Kunden mit kabelgebundenem Breitband-Internet. Weitere Informationen finden Sie unter: nos.pt/institucional.

Über Satcab

Satcab ist ein Unternehmen in den Bereichen Technik und Vertrieb, das sich im internationalen professionellen Videomarkt und als führender Systemintegrator in Portugal etabliert hat. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Entwurf und Ausführung von mittelgroßen und umfangreichen Breitband- und Ausstrahlungssystemen sowie Fachwissen zur lückenlosen Bereitstellung vom RF-Signalaufnahme bis zum Endnutzergerät. Wir legen Wert auf zukunftsfähige und nachhaltige technische Lösungen und schätzen langfristige Vertriebsbeziehungen mit herausragenden Anbietern in unserer Branche. Erfahren Sie mehr unter https://satcab.pt.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

