Amazon hat ein Tool vorgestellt, mit dem Seller einfacher in Länder exportieren können, die keinen eigenen Amazon-Store betreiben. Das vereinfacht die Internationalisierung insbesondere in weniger erschlossene Märkte. Amazon will es Händler:innen erleichtern, an Kund:innen in Ländern zu verkaufen, in denen Amazon keinen eigenen Store oder keinen dedizierten Marketplace betreibt. Dazu sollen drei Klicks in einem neu vorgestellten Tool, der Export ...

Den vollständigen Artikel lesen ...