Die Börse beginnt Angst bei der EZB zu wittern. Offiziell gab man sich gelassen und versuchte Stärke auszustrahlen, aber der Markt ist ausgezeichnet darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Und da steht geschrieben, dass die Notenbank sich auf eine Rezession in der Euro-Zone in 2025 vorbereitet.Die Europäische Zentralbank lieferte, was erwartet worden war. Mehr aber auch nicht. Nach dem Reputationsschaden im Juni weigerte man sich nun, eine Prognose über mögliche weitere Zinssenkungen in der Zukunft abzugeben. Alle drei Zinssätze wurden um 25 ...

