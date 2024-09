Vor zwei Wochen geriet ein Wasserstoff-Trailer in Brand. Jetzt stehen umfassende Sicherheitschecks an der Transport-Infrastruktur an. Bis die abgeschlossen sind, kommt es zu Einschränkungen bei der Versorgung mit Wasserstoff. Das Resultat sind stehende Wasserstoffzüge und Wasserstofftankstellen, an denen nicht mehr getankt werden kann. Vor zwei Wochen kam es auf dem Werksgelände des Wasserstoff-Herstellers Linde im Chemiepark Leuna zu einem Brand. Der Vorfall zeigt jetzt ernsthafte Nachwirkungen auf Teile der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Einige Lokomotiven mussten stillgelegt werden, ...

