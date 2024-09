Enapter hat eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um ca. 1,9 Mio. Aktien, entsprechend ca. 7% des derzeitigen Grundkapitals, zu einem Angebotspreis von EUR 4,26 angekündigt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag von ca. 2% zum gestrigen Schlusskurs und einem Gesamtvolumen von ca. EUR 8 Mio. Der Hauptaktionär BluGreen Company wird EUR 1,5 Mio. zeichnen und auf die restlichen EUR 2,95 Mio. verzichten. Die Wolong Group, die mit Enapter in einem Joint Venture in China zusammenarbeitet, hat sich zusammen mit anderen zur Zeichnung von EUR 5,5 Mio. verpflichtet. Mit dieser Zusage sind bereits 87,5 % der Kapitalerhöhung gezeichnet, was ein starkes Vertrauen in das Unternehmen signalisiert. Die Beteiligung der Wolong Group könnte jedoch auf eine Intensivierung der Partnerschaft hindeuten, die möglicherweise eine verstärkte Verlagerung von arbeitsintensiven Tätigkeiten in das chinesische Joint Venture beinhaltet. Unter Berücksichtigung einer etwas geringeren Geschwindigkeit der Dekarbonisierung und der Verwässerung durch die Kapitalerhöhung kommen mwb researchs Analysten zu einem neuen Kursziel von 12,00 EUR (alt: 15,00 EUR). Die Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





