Wenn der Photovoltaik-Zubau so weiter geht wie bisher in diesem Jahr, könnte die installierte Solarleistung in Deutschland bis Ende des Jahres 100 Gigawatt (GW) erreichen. Die Nutzung der Solarenergie in Deutschland ist weiter auf Wachstumskurs. Von Januar bis August 2024 sind neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von rund 10,2 GW (Vorjahreszeitraum 2023: 10,1 GW) an Netz gegangen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung von Daten des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur (BNetzA) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...