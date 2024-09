Hof - Der unter Terrorverdacht in der Region Hof festgenommene Syrer war 2014 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Der Mann reiste am 17. Oktober 2014 als Flüchtling nach Deutschland ein, wie Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben) mitteilte.



Der 27 Jahre alte Tatverdächtige hatte demnach subsidiären Schutz zugesprochen bekommen und besitzt eine Aufenthaltserlaubnis, die bis zum 11. Dezember 2025 gültig ist. "Für eine Abschiebung war der Beschuldigte durch die zuständige Ausländerbehörde derzeit nicht geplant", teilte der Sprecher den Funke-Zeitungen mit. "Der Beschuldigte hat keine Vorstrafen."



Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Er steht unter dem Verdacht, dass er mit zwei Macheten in Hof Soldaten der Bundeswehr angreifen wollte.

