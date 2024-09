Goliath Resources - Nächster Großinvestor kommt an Bord

Anzeige / Werbung Die Großinvestoren stehen derzeit Schlange bei Goliath Resources - alle wollen scheinbar mit dabei sein. Jetzt sind es schon 14,725 Mio. Dollar, die Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) mit der bereits gemeldeten Flow-Through-Finanzierung aufnehmen will! Offensichtlich, stehen die Großinvestoren Schlange bei dem Unternehmen, das derzeit mit acht Bohrgeräten auf seinem Golddigger-Projekt arbeitet. Schon seit Längerem ist zum Beispiel der strategische Investor Crescat Capital beteiligt, während eine Rohstoffgesellschaft aus Singapur erst kürzlich eingestiegen ist. Diese hat den Erwerb ihrer Anteile, die ebenfalls noch aufgestockt wurden, jetzt abgeschlossen und hält damit nun 3,5% der Goliath-Anteile. Neuer, strategischer Investor kauft 1 Mio. Goliath-Aktien 3,8% der ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Goliath hält hingegen mittlerweile Minenlegende und Bergbauinvestor Rob McEwen, von dem erst gestern bekannt wurde, dass er weitere 800.000 Goliath-Aktien erworben hat. In der aktuellen Erhöhung der Platzierung ist jetzt auch noch Herr Larry Childress als strategischer Investor an Bord gekommen. Er erwirbt 1 Mio. Goliath-Aktien durch das Vehikel Childress Family LP. Herr Childress gründete in den 1980er Jahren eine Ölexplorationsgesellschaft, die mehrere, große Ölfelder im Westen von Kansas entdeckte. Seitdem, seit nun mehr als 40 Jahren investiert Herr Childress in Explorationsprojekte in allen Phasen der Entwicklung. Aktuell ist er zum Beispiel der zweitgrößte Aktionär von Fireweed Metals nach der Lundin Familie und hält 22 Mio. Aktien der Gesellschaft. Zu seinen weiteren, größeren Investments gehören Filo und Hercules Metals. Zudem war Herr Childress der zweitgrößte Aktionär von Noront Resources als diese von Wyloo für deutlich über Marktwert übernommen wurde. Auf jeden Fall hat Goliath jetzt eine erste Tranche der Finanzierung in Höhe von 9.562.308 CAD abgeschlossen, die aus Charity Flow-Through-Aktien zu 1,975 CAD je Aktie und Flow-Through-Aktien zu 1,44 CAD besteht. Warrants muss Goliath angesichts der großen Nachfrage nach seinen Aktien dabei nicht ausgeben. Schlussendlich soll die Finanzierung nach zuvor 12,75 nun 14,75 Mio. CAD für die Arbeiten auf Golddigger einbringen. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

