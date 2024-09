In einem freundlichen Marktumfeld konnten die Anteilscheine des Chemieriesen Evonik zuletzt wieder etwas Boden gut machen. Nichtsdestotrotz bleibt das Umfeld für den konjunkturabhängigen MDAX-Konzern schwierig. So ist etwa die Industrieproduktion in der Eurozone im Juli geschrumpft. Die Fertigung sank im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte.Der Rückgang ist in etwa wie von Analysten erwartet ausgefallen. Im Juni hatte die Produktion laut revidierten Daten ...

