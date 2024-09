Zum 30. September endet die Amtszeit von Gilles Grapinet. So beschloss es die Konzernführung gestern und hat den seit 2013 amtierenden CEO damit de facto schon entmachtet. Man gibt sich optimistisch, schnell einen Nachfolger zu finden. Allerdings wird der am 26. November vorgesehene Investorentag verschoben. So erhält der nachfolgende CEO mehr Zeit, seinen neuen strategischen Plan auszuarbeiten. Die Führungsebene war sich gestern einig, das Programm Power24 weiter zu verfolgen, um WORDLINE stärker kundenorientiert ("client-centric") auszubauen. Die Prognose sorgte für weitere Irritaition: In der aktualisierten Fassung zielt sie für das laufende Fiskaljahr auf 1,0 % organisches Wachstum. Das bereinigte EBITDA soll 1,1 Mrd. € betragen. Am 30. Oktober stehen die Q3-Zahlen auf dem Programm. Die WORLDLINE-Aktie steht in Paris aktuell bei 6,85 € bzw. einem Tagesverlust von 18,4 %.