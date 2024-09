Auch im Mittelstand werden zunehmend Führungspositionen von Frauen besetzt. Die Quote ähnelt der bei Großunternehmen.In fast jedem vierten Unternehmen ist mindestens eine Position in der Geschäftsführung weiblich besetzt. Besonders hoch ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen von mittelständischen Unternehmen in den Branchen "Erziehung und Unterricht" sowie im Gesundheits- und Sozialwesen - in letzterem Bereich sind sogar die Mehrheit der Unternehmen von Frauen geleitet, wie das Handwerksblatt berichtet. Auch im Handwerksbereich, der traditionell sicherlich weniger weiblich ...

