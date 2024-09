Die Stimmung unter den Anleger, speziell was die Autowerte angeht, ist düster. Und das ist noch milde ausgedrückt. VW hat seit Jahresbeginn 17 Prozent verloren. BMW liegt 27 Prozent im Minus und die Aktie von Mercedes-Benz hat 9,6 Prozent Miese eingefahren. Zumindest am Freitag gibt es positive News für die Autowerte.Der zuletzt spürbare Druck auf den Aktien von Automobilbauern hat am Freitag nachgelassen. Wie es in einem Medienbericht heißt, drängt der Herstellerverband ACEA auf eine Lockerung ...

