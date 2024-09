François Villeroy de Galhau, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und Präsident der Bank von Frankreich, äußerte sich am Freitag zu den Zinsprognosen. Wichtige Zitate Was die Konjunktur betrifft, so waren die jüngsten Daten etwas enttäuschend. Er sieht eine sehr allmähliche Erholung in Frankreich über den einmaligen Olympia-Stimulus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...