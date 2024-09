Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen und seine Forschungsmitarbeiter auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) in Barcelona, Spanien, vom 13. bis 17. September 2024 Daten aus mehreren Studien vorstellen werden, in denen die Guardant-Technologie zur Förderung der Präzisionsonkologie eingesetzt wurde.

Daten zum Guardant Reveal-Test auf minimale Resterkrankung bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom, die an der NO-CUT-Studie teilnehmen, werden in einer Vortragssitzung während des Presidential Symposium III vorgestellt. Weitere Präsentationen werden Ergebnisse von Studien zur Bewertung von Guardant360® für die Therapieauswahl bei fortgeschrittenem Brustkrebs und anderen soliden Tumoren sowie der Guardant-Infinity-Plattform zur Ansprechüberwachung bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) umfassen.

"Unsere neuesten Daten, die auf der ESMO vorgestellt werden, unterstreichen den Wert der Guardant-Technologie in der Präzisionsonkologie und die entscheidende Rolle, die die Flüssigbiopsie bei der Therapieauswahl und dem Behandlungsmanagement bei verschiedenen Tumorarten spielen kann", sagte Dr. Craig Eagle, Chief Medical Officer bei Guardant Health. "Wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie Guardant-Tests zu besseren Ergebnissen in allen Phasen der Krebsbehandlung beitragen können."

Vollständige Liste der Präsentationen von Guardant Health und Kooperationspartnern auf der ESMO 2024

Abstract Titel (Abstract Titel (Halle 6, sofern nicht anders angegeben)) Produkt Samstag, 14. September 14 9:00 17:00 Uhr 1295P EP0031 ein selektiver RET-Inhibitor (SRI) der nächsten Generation: Korrelation von molekularen und klinischen Reaktionen bei Patienten mit RET-veränderten positiven soliden Tumoren, die auf einen vorherigen SRI nicht ansprachen oder nach einem solchen behandelt wurden Guardant Infinity Sonntag, 15. September 9:00 17:00 Uhr 127P Klinischer Nutzen der Next-Generation-Sequenzierung (NGS) von zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen für Patienten (pts) mit fortgeschrittenen soliden Tumoren Guardant 360 Montag, 16. September 9:00 17:00 Uhr 418P Übereinstimmung von PI3K-AKT-Signalweg-Veränderungen zwischen Tumor und ctDNA bei metastasierendem Brustkrebs Guardant 360 419P Prävalenz von Genumlagerungen auf ctDNA NGS und deren Zielbarkeit bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs Guardant 360 Montag, 16. September 17:04 17:16 Uhr 509O Neoadjuvante Gesamtbehandlung (TNT) mit nicht-operativer Behandlung (NOM) für kompetente Mismatch-Reparatur bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom (pMMR LARC): erste Ergebnisse der NO-CUT-Studie Angebotene Paper Session: Presidential Symposium III: Blick in die Zukunft, Barcelona-Auditorium, Halle 2 Guardant Reveal

Die vollständigen Abstracts von Guardant Health und eine Liste aller Abstracts, die auf dem ESMO-Kongress präsentiert werden, finden Sie auf der ESMO-Website.

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, das Wohlbefinden zu schützen und jedem Menschen mehr Zeit ohne Krebs zu ermöglichen. Guardant wurde 2012 gegründet und verändert die Patientenversorgung und beschleunigt die Entwicklung neuer Krebstherapien, indem es durch seine fortschrittlichen Blut- und Gewebetests, reale Daten und KI-Analysen entscheidende Einblicke in die Ursachen von Krankheiten liefert. Guardant-Tests helfen, die Ergebnisse in allen Phasen der Versorgung zu verbessern, einschließlich der Früherkennung von Krebs, der Überwachung von Rezidiven bei Krebs im Frühstadium und der Auswahl der Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter guardanthealth.com. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

