13.09.2024

NORDWEST Handel AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 4 AktG Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG hat am 03.09.2024 der Verhandlung und dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über eine Logistikimmobilie zwischen der REAL Logistikimmobilien GmbH, Kelkheim (Taunus) ("REAL"), als Vermieterin und der NORDWEST Handel AG, Dortmund ("NORDWEST"), als Mieterin zugestimmt. Der Mietvertrag wurde am 13.09.2024 unterzeichnet. Die Vermieterin REAL wird mittelbar von der Dr. Helmut Rothenberger Holding GmbH, Kelkheim (Taunus), gehalten, welche Hauptaktionärin der NORDWEST ist und damit ein der NORDWEST im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen darstellt. Bei der eingangs genannten Zustimmungsbeschlussfassung des NORDWEST-Aufsichtsrats hat der Prüfungsausschussvorsitzende Herr Dr. Ingo Hermann Müller mit Rücksicht darauf nicht mitgewirkt, dass er jeweils Geschäftsführer der Vermieterin REAL und der Hauptaktionärin ist. Gegenstand der Vermietung ist eine nach Vorgaben der NORDWEST neu zu errichtende Logistikimmobilie für die Abwicklung ihres Großhandelsgeschäfts, mit einer Gesamtgröße von insgesamt ca. 70.542 m² Hallenfläche. Der Mietvertrag umfasst zunächst eine Fläche von ca. 52.517 m², die darüber hinaus verbleibenden ca. 18.025 m² können zukünftig durch NORDWEST als zusätzliche Expansionsfläche für die geplante Geschäftsausweitung ebenfalls angemietet werden. Die neue Logistikimmobilie wird in Alsfeld im Kreis Vogelsbergkreis errichtet. Der Mietvertrag wurde auf 15 Jahre Festmietzeit ab Übergabe des Mietgegenstands geschlossen. NORDWEST hat nach der Festmietzeit das Recht, den Vertrag zwei Mal, um jeweils fünf Jahre zu verlängern. Diese Möglichkeit eröffnet NORDWEST, die Logistikimmobilie für mindestens 25 Jahre zu mieten. Die vollständige Übergabe des Mietgegenstands erfolgt voraussichtlich im Dezember 2025. Die (vorläufige) Grundmiete beträgt monatlich EUR 298.410,82 netto. Der Wert des Mietvertrags beträgt während der Festmietzeit von 15 Jahren, gerechnet ab einem angenommenen Beginn der Nutzung des Gebäudes ab 01.01.2026, EUR 53.713.947,60 netto. Ausgangspunkt für die Bemessung des Mietzinses waren ortsübliche Vergleichsmieten für Logistikimmobilien ähnlicher Art, Größe, Zustand und Bebauung, wobei die individuelle Erstellung des Gebäudes nach Vorgaben von NORDWEST entsprechend berücksichtigt wurde. Vorstand und Aufsichtsrat der NORDWEST haben den so ermittelten Mietzins durch ein nach dem Vergleichswertverfahren erstelltes Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen für Immobilienbewertungen validiert. Dortmund, im September 2024 Der Vorstand



