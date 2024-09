© Foto: Alex Hofford - picture alliance / dpa



In einem Interview mit MarketWatch erklärt der Schweizer Börsenexperte Marc Faber seine Bedenken hinsichtlich des aktuellen Zustands des US-Aktienmarktes. Was er Anlegern in diesen ungewissen Zeiten rät.Marc Faber ist ein Schweizer Börsenexperte, Fondsmanager und Buchautor, der durch seine Vorhersage des Börsencrashs von 1987 Bekanntheit erlangte. Derzeit sieht er keinen bevorstehenden Crash, ist jedoch vorsichtig gegenüber der Überbewertung bestimmter Aktien, insbesondere solcher, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen. Er sagt: "Die Marktrallye wurde von nur wenigen Aktien angetrieben, und zwar von allem, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat." Diese Aktien, wie Nvidia, …