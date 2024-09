Über eine bilaterale Auktion sollen australische Produzenten und europäische Abnehmer von grünem Wasserstoff zusammengeführt werden. In Brisbane, Australien, haben Deutschland und Australien ein Finanzierungsfenster von 400 Millionen Euro eröffnet. In einer bilateralen Ausschreibung sollen Wasserstoffproduzenten aus Australien mit europäischen Abnehmern zusammengeführt werden. Die Gelder werden unter dem H2Global Programm freigegeben. Dies diene dazu, Wasserstoffprodukte zum niedrigsten möglichen Preis auf dem Weltmarkt zu kaufen und dem Höchstbietenden in Deutschland oder der EU zu verkaufen. ...

