CureVac meldet klinische Daten zum Krebsimpfstoff CVGBM bei Patienten mit Glioblastom. Allerdings befindet sich dieser mit der Phase-1-Studie noch in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung. Die Daten stammen aus dem Dosis-Eskalations-Teil A der Studie und seien "ermutigend", heißt es in einer Meldung von CureVac am Freitag. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...