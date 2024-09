© Foto: Christian Schultz/dpa



Die neue Abnehmpille Amycretin stiehlt Novos Verkaufsschlager Wegovy das Rampenlicht. Die Dänen wollen ihre Vorherrschaft auf dem Milliardenmarkt so weiter ausbauen.Europas wertvollster Pharmakonzern Novo Nordisk hat am Mittwoch vielversprechende Daten zu seiner experimentellen Abnehmpille Amycretin präsentiert. In einer frühen klinischen Studie sei das Präparat als sicher und gut verträglich eingestuft worden. Teilnehmer, die das Medikament einnahmen, verzeichneten nach 12 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 13,1 Prozent. Die vollständigen Studiendaten, die auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung in Madrid vorgestellt wurden, zeigen, dass die …