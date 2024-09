Der geplante Zusammenschluss der britischen Telekommunikationskonzerne Vodafone und Three UK ruft in der Heimat Bedenken hervor. Die britische Wettbewerbsbehörde befürchtet nach eingehender Untersuchung negative Auswirkungen für Millionen Kunden. Vodafone-Aktionären scheint das nicht unrecht. Im vergangenen Jahr erzielten Vodafone und die CK Hutchison Group eine bindende Vereinbarung für eine Fusion ihrer britischen Telekommunikationsaktivitäten Vodafone UK und Three UK. An dem fusionierten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...