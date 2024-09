Das Pfund Sterling (GBP) notiert im Tagesverlauf kaum verändert, nachdem es am Donnerstag im späten Handel zulegen konnte, so Shaun Osborne, Chief Currency Strategist bei der Scotiabank. Kurzfristiges Chartbild deutet auf Top hin "Die BoE/Ipsos-Inflationserwartungen für August deuten darauf hin, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten auf 2,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...