Die Glencore-Aktie verzeichnete im letzten Quartal einen Rückgang von 18%, trotz einer positiven Fünfjahresrendite von 47%. Obwohl das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum des Gewinns pro Aktie von 39% pro Jahr erzielte, spiegelt der Aktienkurs diese Entwicklung nicht vollständig wider. Interne Käufe von Unternehmensanteilen in den letzten zwölf Monaten deuten jedoch auf Vertrauen in die langfristige Entwicklung hin. Die Gesamtrendite für Aktionäre, einschließlich Dividenden, lag in den letzten fünf Jahren bei beachtlichen 82%.

Neue Partnerschaft im Rohstoffsektor

Ein Tochterunternehmen von Glencore hat sich mit US Strategic Metals und Chilean Cobalt Corp. zusammengeschlossen, um eine amerikanische Lieferkette für Kobalt und Kupfer aufzubauen. Diese Kooperation zielt darauf ab, Rohstoffe aus Chile in den USA weiterzuverarbeiten und damit die einheimische Batterie- und Metallindustrie zu unterstützen. Das Projekt unterstreicht Glencores Engagement in der Entwicklung nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien.

