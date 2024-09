Die Novartis-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der SIX Swiss Exchange einen leichten Rückgang. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 98,42 CHF, fiel jedoch im Tagesverlauf auf ein Tief von 97,66 CHF. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF, das am 25. Oktober 2023 erreicht wurde. Das aktuelle Kursniveau zeigt eine Erholung von etwa 15,5 Prozent gegenüber diesem Tiefstand.

Positive Aussichten für Investoren

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft von Novartis. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,78 USD erwartet, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,30 CHF im Vorjahr darstellt. Experten prognostizieren zudem einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Diese positiven Prognosen könnten das Interesse der Anleger an der Novartis-Aktie trotz der aktuellen Kursschwankungen aufrechterhalten.

