NEW YORK (dpa-AFX) - Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Biontech haben am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Mit einem Kurssprung von 17 Prozent auf knapp 123 US-Dollar erreichten die Papiere des Mainzer Impfstoffherstellers den höchsten Stand seit rund einem Jahr. Für die Woche zeichnet sich ein sattes Plus von knapp 37 Prozent ab.

Bereits am 5. September hatte Biontech für den diesjährigen Kongress der European Society for Molecular Oncology ("Esmo") klinische Studiendaten für ausgewählte, sich in der Entwicklung befindende Produkte aus der Multi-Plattform-Onkologie-Pipeline angekündigt.

Die Anleger erwarteten von dem Unternehmen "große Neuigkeiten" auf der Veranstaltung, die vom heutigen Freitag bis zum kommenden Dienstag dauert, schrieb ein Experte. Er sieht die Biontech-Aktie weiterhin als "eines der spannendsten Langzeitinvestments auf dem Biotech-Sektor". Denn die Mainzer brächten mit einer "prall gefüllten Pipeline mit einigen heißen Blockbuster-Kandidaten alle Voraussetzungen mit, die man für Erfolg in dieser Branche benötigt".

Der Fokus liegt dem Experten zufolge vor allem auf dem Wirkstoff BNT327/PM8002, zu dem Biontech Daten aus 3 klinischen Studien in verschiedenen Krebsindikationen präsentieren werde. Nach guten Studiendaten des US-Biotech-Unternehmens Summit Therapeutics zu diesem Krebs-Antikörper seien die Erwartungen hoch. Die Summit-Titel schossen am Freitag um fast 22 Prozent hoch und setzten damit ihre Rekordjagd fort.

Die Aktien des US-Konkurrenten Moderna büßten am Freitag hingegen weitere 2,3 Prozent ein. Am Vortag hatte der Impfstoffhersteller die Anleger mit einem tristen Umsatzausblick geschockt und eine Verringerung seiner Forschungs- und Entwicklungskosten angekündigt. Am Freitag reagierten die Analysten von Jefferies und JPMorgan darauf mit Abstufungen.

Die Kursentwicklung der Firmen Biontech und Moderna, die im Zuge der Corona-Pandemie weltweit bekannt geworden waren, geht zunehmend auseinander. Während bei Biontech dank der jüngsten Gewinne 2024 bislang ein Plus von gut 16 Prozent zu Buche steht, haben Moderna-Titel seit Jahresbeginn knapp ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Von ihren Höchstständen während der Corona-Pandemie vor über drei Jahren haben sich beide Titel inzwischen gleichwohl weit entfernt. Derweil hat sich der Wert der Summit-Titel allein im bisherigen Jahresverlauf mehr als verzehnfacht./gl/nas