Die Anleger sind auch zum Ende der Woche freundlich gestimmt, und sowohl der DAX als auch die US-Indizes legen an Wert zu. In diesem Umfeld klettert auch die schwer gebeutelte Super-Micro-Aktie in die Höhe. Damit summieren sich die Kursgewinne auf einen zweistelligen Prozentwert. Diese Marken müssen Anleger jetzt im Blick behalten, um keine böse Überraschung zu erleben.Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen freundlichen Ausklang einer starken Woche zu. Konjunkturdaten stützten erneut die Hoffnung ...

