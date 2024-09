BlackRock und MicroStrategy besitzen ein unglaubliches Bitcoin-Vermögen! Kaufen die beiden jetzt noch mehr?

Der Bitcoin scheint endlich nach den langen Wochen einer harten Korrektur eine ernsthafte Erholung anzustreben. Seit seinem temporären Tief am 6. September ist er bereits um 13 Prozent angestiegen. Dabei konnte heute sogar der wichtige EMA 200 durchbrochen werden.

Das gilt als sehr bullisches Signal und könnte den Weg für einen weiteren Anstieg in den nächsten Tagen bereiten. Ein großer Teil dieses Anstiegs könnte durch institutionelle Anleger, wie MicroStrategy und BlackRock, getrieben worden sein. Und sie kaufen, wie es aussieht, immer weiter.

(Der Bitcoin konnte heute seinen EMA 200 durchbrechen, was ein sehr bullisches Signal darstellt - Quelle: Tradingview.com)

BlackRock und MicroStrategy besitzen bereits über 602.000 $BTC!

Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock namens iShares Bitcoin Trust ($IBIT) ist der größte börsengehandelte Fonds auf eine Kryptowährung. Über 20 Mrd. US-Dollar Kapital stecken in diesem. Da er ein sogenannter physisch besicherter Fonds ist, bedeutet das, dass BlackRock die entsprechende Menge an $BTC auch real vom Markt kaufen muss. Jeder US-Dollar, der in den ETF fließt, wird also auch tatsächlich am Kryptomarkt angelegt. BlackRock wird also noch lange Zeit ein starker Käufer für Bitcoins bleiben und damit den Kurs nach oben treiben.

NEW: MicroStrategy and BlackRock's Bitcoin ETF combined hold 602,027 BTC worth $35.1 billion



Ein nicht weniger starker Käufer für Bitcoins ist der Softwarekonzern MicroStrategy. Als dieser auf Betreiben seines CEOs und Mitgründers Michael Saylor im Jahre 2020 begonnen hat, aus Cashreserven Bitcoins zu kaufen, wurde die Führungsebene von einigen anderen Unternehmern für verrückt erklärt. Dennoch hat sich die Strategie ausgezahlt, denn der Aktienkurs des Softwarekonzerns konnte sich seitdem vervielfachen. MicroStrategy besaß schon vorher Bitcoins im Wert von 15 Mrd. US-Dollar. Doch erst heute wurde bekannt, dass diese Bestände um weitere 18.300 $BTC anwachsen, was über 1,1 Mrd. US-Dollar entspricht.

Was bedeuten die Käufe der institutionellen Anleger für den Kryptomarkt?

Schon vor den heutigen Käufen von MicroStrategy besaß das Unternehmen gemeinsam mit BlackRock über 602.000 $BTC mit einem Gesamtwert von über 35 Mrd. US-Dollar. Diese Bestände sind heute noch einmal gestiegen und werden wohl auch in den nächsten Monaten und Jahren immer größer werden.

Damit werden sie nicht nur den Kryptomarkt stützen, sondern durch ihre Erfolge auch andere Unternehmen dazu animieren, einen Teil ihrer Gewinne in Kryptowährungen zu investieren. Das könnte sowohl für den Bitcoin als auch kleinere Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) bedeuten, dass sie bald wieder hohe Renditen erzielen könnten.

